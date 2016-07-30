Низамутдинова Насима Низамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1929
Дата смерти30.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929
Отец: Мингалиев Низам
Мать: Мингалиева Саймэ
Рождение ребёнка
08.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салихов Камил Ахатович
Кукеево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.07.2016