Низамутдинова Насима Низамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамутдинова Насима Низамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1929

Дата смерти

30.07.2016

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929

Отец: Мингалиев Низам

Мать: Мингалиева Саймэ

Рождение ребёнка
08.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салихов Камил Ахатович

Кукеево, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.07.2016
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