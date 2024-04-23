Ирина Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Арсений Гаврилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1890
Муж: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
15.05.1893
Сын: Фёдор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
28.08.1897
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
26.07.1903
Сын: Николай Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
07.07.1906
Дочь: Ольга Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Сергей Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич
Рождение ребёнка
08.05.1912
Сын: Онисим Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Георгиевич