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Ирина Арсеньевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Арсений Гаврилович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1890

Муж: Тихон Георгиевич

Рождение ребёнка
15.05.1893

Сын: Фёдор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Николай Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1906

Дочь: Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1912

Сын: Онисим Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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