Вдовин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.2004

Дочь: Вдовина Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Морозова Оксана Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2008

Сын: Вдовин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Морозова Оксана Николаевна

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