Вдовин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2004
Дочь: Вдовина Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Морозова Оксана Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.2008
Сын: Вдовин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Морозова Оксана Николаевна