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Хабибулла Мухаметжан

Место рождения

большое рыбушкино

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Хабибулла

Мать: не указана

большое рыбушкино
Рождение ребёнка
1861

Сын: Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович

Мать ребёнка: Муглифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Жалалетдин

Мать ребёнка: Муглифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайретдинов Мухаметрахим

Мать ребёнка: Муглифа

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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