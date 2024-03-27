Хабибулла Мухаметжан
Место рождениябольшое рыбушкино
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Хабибулла
большое рыбушкино
Рождение ребёнка
1861
Сын: Хайретдинов Люкманхаким Мухаметжанович
Мать ребёнка: Муглифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Муглифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Муглифа
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство