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Сергей Васильев

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.09.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1842 ст.

Отец: Василий Алексеев

Мать: Матрена Егорова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1865 ст.

Сын: Яков Сергеев

Мать ребёнка: Анна Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Анна Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.

Сын: Кузьма Сергеев

Мать ребёнка: Анна Семенова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1870 ст.

Жена: Евдокия Павлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1875 ст.

Дочь: Ефимия Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Павлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Семенова

Смерть
Неизвестно
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