Сергей Васильев
Место рождения
Дата рождения25.09.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1842 ст.
Отец: Василий Алексеев
Мать: Матрена Егорова
Рождение ребёнка
1865 ст.
Сын: Яков Сергеев
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
13.04.1868 ст.
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
24.10.1869 ст.
Сын: Кузьма Сергеев
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
30.10.1870 ст.
Жена: Евдокия Павлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1872 ст.
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
06.07.1875 ст.
Дочь: Ефимия Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семенова
Смерть
Неизвестно