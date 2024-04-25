Мурзина Ефимия Андреева 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина Ефимия Андреева

Мурзина Ефимия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Мурзин) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Мурзин Федор Григорьев

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Мурзина) Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мурзин Яков Григорьев

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мурзина) Любовь Григорьева

Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.