Мурзина Ефимия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Мурзин) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Мурзина) Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мурзина) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мурзина) Любовь Григорьева
Отец ребёнка: Мурзин Григорий Иванов
Смерть
Неизвестно