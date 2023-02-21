(Кондратичева) Олимпиада Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елена Козьминична
Отец ребёнка: Кондратичев Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Александр Козьмич
Отец ребёнка: Кондратичев Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Козьминична
Отец ребёнка: Кондратичев Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Козьминична
Отец ребёнка: Кондратичев Козьма Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Козьминична
Отец ребёнка: Кондратичев Козьма Алексеевич
Смерть
Неизвестно