(Бугаец) Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бугаец) Евдокия Даниловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

03.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905 ст.

Отец: Бугаец Даниил Павлович

Мать: Бугаец Ксения Анисимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
04.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQT-M?i=739&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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