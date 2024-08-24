Кротов Василий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1812
Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева
Рождение ребёнка
07.11.1814
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева
женат на Параскеве 1820 гр
Рождение ребёнка
24.08.1817
Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева