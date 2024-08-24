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Кротов Василий Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безсонова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
26.06.1812

Сын: Кротов Елисей Васильевич

Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева

Рождение ребёнка
07.11.1814

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева

женат на Параскеве 1820 гр
Рождение ребёнка
24.08.1817

Сын: Кротов Адриан Васильевич

Мать ребёнка: Безсонова Анисья Васильева

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