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Грибков Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: Грибков Андрей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иговская (Грибкова) Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
26.01.1864 ст.

Дочь: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1867 ст.

Дочь: Меньшагина (Грибкова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1871 ст.

Сын: Грибков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1906 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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