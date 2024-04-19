Грибков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смерти1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: Грибков Андрей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иговская (Грибкова) Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1864 ст.
Дочь: Коновалова (Грибкова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
06.10.1867 ст.
Дочь: Меньшагина (Грибкова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
30.08.1871 ст.
Сын: Грибков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Грибкова Анастасия Андреевна
Смерть
1906 ст.