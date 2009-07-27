Воробьёв Александр Сергеевич
Место рожденияNovosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Дата рождения15.01.1939
Дата смерти27.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939
Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Нина Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева Татьяна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.07.2009
вязники, Владимирская обл. Russian Federation