Воробьёв Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Александр Сергеевич

Место рождения

Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation

Дата рождения

15.01.1939

Дата смерти

27.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1939

Отец: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Мать: Воробьёва Екатерина Ивановна

Novosibirsk, Oblast Novosibirsk Russian Federation
Рождение ребёнка
Около 1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Нина Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.07.2009
вязники, Владимирская обл. Russian Federation
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