Андросов / Андрусов / Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Никита Васильевич

Андросов / Андрусов / Никита Васильевич

Место рождения

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Андросов / Андрусов / Василий Потапович

Мать: Андросова / Андрусова / Анна Епифановна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
22.10.1897

Жена: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
06.03.1899

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
27.03.1903

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1904

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1904

Дочь: Прасковья Никитична

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
23.04.1906

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
12.03.1918

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна

Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close