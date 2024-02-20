Андросов / Андрусов / Никита Васильевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Бракосочетание
22.10.1897
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
06.03.1899
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
27.03.1903
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1904
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
26.07.1904
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
23.04.1906
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Рождение ребёнка
12.03.1918
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Куницына Екатерина Семеновна
Россия Воронежская губ. Павловский уезд Пузевская волость с.Клеповки
Смерть
Неизвестно