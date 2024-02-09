Холызалова Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Холызалова Раиса Вениаминовна
Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Холызалов Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Холызалов Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович
Смерть
Неизвестно