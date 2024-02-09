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Холызалова Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холызалов Вениамин Фёдорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Холызалова Раиса Вениаминовна

Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Холызалов Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Холызалов Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Холызалов Вениамин Фёдорович

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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