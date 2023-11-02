Ибакова Камиль Бадурдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибакова Камиль Бадурдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1976

Отец: Ибаков Бадурдин Абдуллаевич

Мать: Трефиллова Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
17.01.2006

Сын: Ибаков Ильяс Камильевич

Мать ребёнка: Ибакова Гюльфира Эфендиевна

Рождение ребёнка
26.09.2014

Сын: Ибаков Амирхан Камильевич

Мать ребёнка: Ибакова Гюльфира Эфендиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ибакова Гюльфира Эфендиевна

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