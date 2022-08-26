Кислякова (Чазова) Ольга Ростиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Чазова) Ольга Ростиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1941

Дата смерти

26.08.2022

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1941

Отец: Чазов Ростислав Алексеевич

Мать: Чазова (Бажутина) Августа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Валерий Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Валерий Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.08.2022

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