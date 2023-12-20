Козлова (Степанькова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Степанькова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Степаньков Илларион

Мать: Степанькова (Козлова) Секлетинья

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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