Даценко (Абрамова) Мария Михайловна 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даценко (Абрамова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1910 и 1916 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даценко Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Даценко Александр Федорович

Отец ребёнка: Даценко Федор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Даценко Федор Прокофьевич

Смерть
1997

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