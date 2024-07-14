Даценко (Абрамова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Даценко Александр Федорович
Отец ребёнка: Даценко Федор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Смирнова (Даценко) Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Даценко Федор Прокофьевич
Смерть
1997