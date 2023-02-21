Огурцова Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811 ст.
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Место жительства
После 1811 ст.
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Огурцов Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Огурцова Акилина Павловна
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Огурцова Ксения Павловна
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Огурцов Василий (старший) Павлович
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Огурцов Василий (младший) Павлович
Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно