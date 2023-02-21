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Огурцова Мария Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Огурцов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Место жительства
После 1811 ст.
Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Огурцов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Огурцова Акилина Павловна

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Огурцова Ксения Павловна

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Огурцов Василий (старший) Павлович

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Огурцов Василий (младший) Павлович

Отец ребёнка: Огурцов Павел Иванович

Огибное, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огурцов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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