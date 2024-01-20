Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Анна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Власова
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Анна Власова
Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Анна Власова
Смерть
Неизвестно