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Петр Иванов

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Анна Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Власова

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Анна Власова

Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Анна Власова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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