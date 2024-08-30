Патрикеева (Лисина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева (Лисина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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