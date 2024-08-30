Патрикеева (Лисина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Виктор Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Патрикеев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно