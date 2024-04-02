Володина (Гусева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодина (Гусева) Нина

Володина (Гусева) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Гусев Степан

Мать: Гусева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close