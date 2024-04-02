Володина (Гусева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Гусев Степан
Мать: Гусева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2016