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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Плеханов Гаврила Петров

Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Плеханова) Марья Петрова

Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев

Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Плеханова) Марфа Петрова

Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев

Рождение ребёнка
1742

Сын: Плеханов Илья Петров

Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Плеханов Алексей Петров

Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

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