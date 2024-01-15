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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Плеханова) Марья Петрова
Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Плеханова) Марфа Петрова
Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев
Рождение ребёнка
1742
Сын: Плеханов Илья Петров
Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Плеханов Пётр Аникиев