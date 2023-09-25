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Литвинов Николай Тимофеевич

Место рождения

Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Литвинов Тимофей

Мать: не указана

Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Литвинова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Литвинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Литвинова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рудня Телешовская, Гомельский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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