Литвинов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Литвинов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Литвинова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Литвинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Литвинова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно