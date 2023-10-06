Архаров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Предположительное место проживания - Орловская губерния. По семейной легенде раньше была фамилия Золотарёвы. Пра-пра какой-то был деревенским хулиганом, ночью залез к местному батюшке (причина предпол... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место рождения - Орловская губерния (возможно, но не факт)