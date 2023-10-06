Архаров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архаров Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположительное место проживания - Орловская губерния. По семейной легенде раньше была фамилия Золотарёвы. Пра-пра какой-то был деревенским хулиганом, ночью залез к местному батюшке (причина предпол... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архаров Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Место рождения - Орловская губерния (возможно, но не факт)
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