(Рагозина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Спиридон
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794
Сын: Рагозин Андрей
Отец ребёнка: Рагозин Спиридон
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рагозин Данил
Отец ребёнка: Рагозин Спиридон
Смерть
Неизвестно