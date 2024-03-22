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Яненков Иван Георгиевич

Место рождения

Пришиб, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яненков Егор Савельевич

Мать: не указана

Пришиб, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
31.10.1898 ст.

Дочь: Подосинникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГААО (Астрахань) F-1114 Op-1 D-84
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.

Дочь: Гуляева Вера Ивановна

Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яненкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яненкова Анна Яковлевна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штанько Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна

Никольское, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Пришиб, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
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