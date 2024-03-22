Яненков Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яненков Егор Савельевич
Рождение ребёнка
31.10.1898 ст.
Дочь: Подосинникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна
ГААО (Астрахань) F-1114 Op-1 D-84
Рождение ребёнка
10.09.1914 ст.
Дочь: Гуляева Вера Ивановна
Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яненкова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яненкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штанько Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Яненкова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно