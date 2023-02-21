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Тайлашев Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1942

Дата смерти

25.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1942

Отец: Тайлашев Анатолий Анисимович

Мать: Тайлашева Анна Степановна

Рождение ребёнка
20.06.1968

Дочь: Литвинова Дина Владимировна

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Георгиевна

Бондарка, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
09.05.1969

Жена: Тайлашева Екатерина Георгиевна

Бондарка, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Георгиевна

Бондарка, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Смерть
25.11.1994
Томск, город Томск, Томская область
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