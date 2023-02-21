Тайлашев Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1942
Дата смерти25.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1942
Рождение ребёнка
20.06.1968
Дочь: Литвинова Дина Владимировна
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Георгиевна
Бракосочетание
09.05.1969
Рождение ребёнка
28.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тайлашева Екатерина Георгиевна
Смерть
25.11.1994
Томск, город Томск, Томская область