Приблагин Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекашкина Приблагина Светлана Павловна
Мать ребёнка: Приблагина Збродова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахина Приблагина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Приблагина Збродова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно