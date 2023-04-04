?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1875
Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зачупейко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич