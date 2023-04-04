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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Зачупейко Тихон Петров

Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зачупейко Никифор Петров

Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1875

Сын: Зачупейко Иван Петрович

Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зачупейко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Зачупейко Пётр Андреевич

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