Воробьёв Александр Вячеславович
Место рождения
Дата рождения02.04.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1968
роддом №1 на набережной | г. Ярославль
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1991
Жена: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
С 06.03.2003
Снабжение и торговля расходными материалами для оргтехники | компания
Рождение ребёнка
16.08.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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