Воробьёв Александр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёв Александр Вячеславович

Воробьёв Александр Вячеславович

avatar

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

02.04.1968

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1968

Отец: Воробьёв Вячеслав Дмитриевич

Мать: Воробьёва (Каленька) Любовь Павловна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
роддом №1 на набережной | г. Ярославль
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.08.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 06.03.2003
Снабжение и торговля расходными материалами для оргтехники | компания
Рождение ребёнка
16.08.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.