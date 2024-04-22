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Мошенцев Андрей Ефимов

Место рождения

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1859

Отец: Мошенцев Ефим Алексеев

Мать: Мошенцева София Фомина

Бабановка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Ноябрь 28 29 Андрей Деревни Бабановки государственный крестьянин Ефим Алексеев Мошенцев и законная жена его София Фомина, православные. Воспреемники: той же деревни государственный крестьянин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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