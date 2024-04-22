Мошенцев Андрей Ефимов
Место рождения
Дата рождения28.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1859
Отец: Мошенцев Ефим Алексеев
Мать: Мошенцева София Фомина
Ноябрь 28 29 Андрей Деревни Бабановки государственный крестьянин Ефим Алексеев Мошенцев и законная жена его София Фомина, православные. Воспреемники: той же деревни государственный крестьянин Василий ... Показать все
Смерть
Неизвестно