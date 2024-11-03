Павлов Иуда Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1834 ст.
Дата смерти01.05.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1834 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Иван Иудович
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Крещение
16.06.1834 ст.
Восприемники: Анна Максимовна Павлова
Восприемник
13.08.1850 ст.
Максим Сидорович
Восприемник
08.02.1853 ст.
Анна Сидоровна
Бракосочетание
04.11.1853 ст.
Восприемник
22.05.1855 ст.
Феодосия (Федосья) Сидоровна
Рождение ребёнка
15.06.1855 ст.
Дочь: Митрофанова (Павлова) Марфа Иудовна
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Крещение
19.06.1855 ст.
Восприемники: Харлампий (Харлам) Максимович Павлов
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Лубкова (Тарасова) Фекла Иудовна
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Серебрякова (Тарасова) Анна Иудовна
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
03.06.1876 ст.
Сын: Павлов Петр Иудович
Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна
Смерть
01.05.1890 ст.
Причина смерти: от апоплексического удара
Похороны
03.05.1890 ст.