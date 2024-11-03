Павлов Иуда Тарасович 05.06.1834 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Иуда Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1834 ст.

Дата смерти

01.05.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1834 ст.

Отец: Павлов Тарас Максимович

Мать: Павлова Васса (Василиса) Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустина (Павлова) Екатерина Иудовна

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Иван Иудович

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Крещение
16.06.1834 ст.
Восприемники: Анна Максимовна Павлова
Восприемник
13.08.1850 ст.
Максим Сидорович
Восприемник
08.02.1853 ст.
Анна Сидоровна
Бракосочетание
04.11.1853 ст.

Жена: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Восприемник
22.05.1855 ст.
Феодосия (Федосья) Сидоровна
Рождение ребёнка
15.06.1855 ст.

Дочь: Митрофанова (Павлова) Марфа Иудовна

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Крещение
19.06.1855 ст.
Восприемники: Харлампий (Харлам) Максимович Павлов
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Тарасов Михаил Иудович

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Лубкова (Тарасова) Фекла Иудовна

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Серебрякова (Тарасова) Анна Иудовна

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1876 ст.

Сын: Павлов Петр Иудович

Мать ребёнка: Павлова (Трофимова) Надежда Александровна

Смерть
01.05.1890 ст.
Причина смерти: от апоплексического удара
Похороны
03.05.1890 ст.

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