Осипова (Янчуркина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Янчуркина) Мария Андреевна

Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

24.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.01.1968

Сын: Осипов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович

Рождение ребёнка
05.10.1969

Дочь: Осипова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.04.1977

Сын: Осипов Николай Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович

Смерть
24.11.2001

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