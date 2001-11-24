Осипова (Янчуркина) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти24.11.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1968
Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович
Рождение ребёнка
05.10.1969
Дочь: Осипова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1977
Отец ребёнка: Осипов Иван Павлович
Смерть
24.11.2001