Мария Лаврентьевна Около 1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Лаврентьевна

Место рождения

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Коростина Анастасия Спиридоновна

Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Коростин Даниил Мпиртдонович

Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.01.1892

Дочь: Коростина Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович

Рождение
Около 1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Юг, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростин Спиридон Иоаннович

Смерть
Неизвестно

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