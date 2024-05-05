Мария Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Коростина Анастасия Спиридоновна
Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Коростин Даниил Мпиртдонович
Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович
Рождение ребёнка
23.01.1892
Дочь: Коростина Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Коростин Спиридон Иоаннович
Рождение
Около 1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно