Белый Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая Клавдия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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