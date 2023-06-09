Белый Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белая Клавдия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белая Клавдия Яковлевна
Смерть
Неизвестно