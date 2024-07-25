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Гурчев Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гуричев Федор Гурьевич

Мать: Агафья Емельяновна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Гуричев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гуричев Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Поликарп

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Осип

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Настасья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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