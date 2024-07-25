Гурчев Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гуричев Федор Гурьевич
Мать: Агафья Емельяновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Поликарп
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Осип
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Настасья Ивановна
Смерть
Неизвестно