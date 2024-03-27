Ярмухамятов Сиятулла
Место рожденияс.Андреевка Сергачский р-он Нижегородской обл.
Дата рождения1914
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1935
Сын: Сибатуллин Вафа Сибгатович
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибатов Садик
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибатуллин Хасян
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухамятов Салех
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ярмухамятов Сафа
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Няфися
Мать ребёнка: Ярмухамятова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярмухамятова ?
Военная служба
Неизвестно
Ярмухамятов Сиятулла Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место призыва: __.__.1941 Сергачский РВК, Горьковская обл., Сергачский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноар... Показать все
Смерть
?.12.1942