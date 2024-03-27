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Ярмухамятов Сиятулла

Место рождения

с.Андреевка Сергачский р-он Нижегородской обл.

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Андреевка Сергачский р-он Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
15.01.1935

Сын: Сибатуллин Вафа Сибгатович

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибатов Садик

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибатуллин Хасян

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухамятов Салех

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярмухамятов Сафа

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Няфися

Мать ребёнка: Ярмухамятова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмухамятова ?

Военная служба
Неизвестно
Ярмухамятов Сиятулла Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место призыва: __.__.1941 Сергачский РВК, Горьковская обл., Сергачский р-н Дата призыва: __.__.1941 Воинское звание: красноар... Показать все
Смерть
?.12.1942
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