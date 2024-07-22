Илюшина Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илюшина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочанова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
11.12.1936
Дочь: Гончарова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна
Московская область, Рузский район, деревня Голосова
Смерть
1941