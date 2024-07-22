Илюшина Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочанова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1936

Дочь: Гончарова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Илюшина Пелагея Петровна

Московская область, Рузский район, деревня Голосова
Смерть
1941

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