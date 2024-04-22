Полякова (Суворова) Харетина Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.10.1865
Дата смертиДо 1905
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.10.1865
Крещение
03.10.1865 ст.
Крёстные: крестьяне Суворовы (так и написано)
Бракосочетание
12.02.1886 ст.
Место жительства
До 1886
ранее д. Сорокино Краснотуранского р-на Красноярского края, перенесено в связи с затоплением при постройке ГЭС в 1965 в с. Лебяжье
Место жительства
После 1886
переехала в село в связи с замужеством
Рождение ребёнка
30.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.
Сын: Поляков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович
Смерть
До 1905