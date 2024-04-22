Полякова (Суворова) Харетина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Суворова) Харетина Мироновна

Место рождения

Лебяжье, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 01.10.1865

Дата смерти

До 1905

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.10.1865

Отец: Суворов Мирон Васильевич

Мать: Суворова Акилина Сильверстовна

Лебяжье, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Крещение
03.10.1865 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Крёстные: крестьяне Суворовы (так и написано)
Бракосочетание
12.02.1886 ст.

Муж: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
До 1886
Лебяжье, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
ранее д. Сорокино Краснотуранского р-на Красноярского края, перенесено в связи с затоплением при постройке ГЭС в 1965 в с. Лебяжье
Место жительства
После 1886
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
переехала в село в связи с замужеством
Рождение ребёнка
30.03.1887 ст.

Сын: Поляков Иван Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.01.1888 ст.

Сын: Поляков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1905
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