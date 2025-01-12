Подсевалов Юрий Владимирович 19.07.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подсевалов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
06.04.2012

Дочь: Подсевалова Полина Юрьевна

Мать ребёнка: Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна

412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
2024

Жена: Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна

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