Подсевалов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
06.04.2012
Дочь: Подсевалова Полина Юрьевна
Мать ребёнка: Балуева (Гончарова) Виктория Валерьевна
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Развод
2024