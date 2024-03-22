Онищенко (Мищенкова) Настасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнищенко (Мищенкова) Настасия Павлова

Онищенко (Мищенкова) Настасия Павлова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Мищенко Павел

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
15.05.1888

Муж: Онищенко Михаил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.08.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Онищенко Михаил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Онищенко Яков

Отец ребёнка: Онищенко Михаил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.02.1898

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Онищенко Михаил

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Онищенко Михаил

Белоцерковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close