Онищенко (Мищенкова) Настасия Павлова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Мищенко Павел
Бракосочетание
15.05.1888
Муж: Онищенко Михаил
Рождение ребёнка
04.08.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Онищенко Михаил
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Онищенко Яков
Отец ребёнка: Онищенко Михаил
Рождение ребёнка
05.02.1898
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Онищенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Онищенко Михаил
Смерть
Неизвестно