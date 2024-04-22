Каткова (Занина) Степанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1898
Дата смерти09.04.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1898
Отец: Занин Тимофей Яковлевич
Мать: Занина Анисия Прохоровна
Рождение ребёнка
21.07.1921
Отец ребёнка: Катков Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1923
Отец ребёнка: Катков Петр Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1926
Сын: Катков Александр Петрович
Отец ребёнка: Катков Петр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Сын: Катков Иван Петрович
Отец ребёнка: Катков Петр Иванович
Смерть
09.04.1976
Похороны
Неизвестно