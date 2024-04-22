Каткова (Занина) Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Занина) Степанида Тимофеевна

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Место рождения

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.11.1898

Дата смерти

09.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1898

Отец: Занин Тимофей Яковлевич

Мать: Занина Анисия Прохоровна

Теньковка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1921

Сын: Катков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Иванович

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1923

Сын: Катков Михаил Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Иванович

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1926

Сын: Катков Александр Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Иванович

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Катков Иван Петрович

Отец ребёнка: Катков Петр Иванович

Подлесная Дьяча, Симбирский уезд, Симбирская губерния
Смерть
09.04.1976
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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