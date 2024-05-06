Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мавра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно