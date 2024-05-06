Авдотья Семеновна 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Авдотья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мавра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

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