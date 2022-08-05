Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Словягин Прокопий
Мать: Словягина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лядов Максим Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1906
Дочь: Клемешова (Лядова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Лядов Максим Миронович
Смерть
Неизвестно