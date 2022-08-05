Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова (Словягина) Параскева Прокопьевна

Место рождения

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Словягин Прокопий

Мать: Словягина Акулина

Красивка, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лядов Иван Максимович

Отец ребёнка: Лядов Максим Миронович

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Максим Миронович

Рождение ребёнка
26.07.1906

Дочь: Клемешова (Лядова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Лядов Максим Миронович

Питим, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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