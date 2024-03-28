Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.08.1981
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.11.2005
Рождение ребёнка
12.12.2007
Отец ребёнка: Локтев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
26.12.2019
Сын: Локтев Данил Александрович
Отец ребёнка: Локтев Андрей Александрович