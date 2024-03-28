Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтева (Иванова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

21.08.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
18.11.2005

Муж: Локтев Андрей Александрович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
12.12.2007

Сын: Локтев Артем Андреевич

Отец ребёнка: Локтев Андрей Александрович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
26.12.2019

Сын: Локтев Данил Александрович

Отец ребёнка: Локтев Андрей Александрович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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