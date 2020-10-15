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Додонов Александр Сергеевич

Место рождения

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.04.1952

Дата смерти

15.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна

Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.11.1975

Сын: Додонов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.01.1978

Дочь: Калинина (Додонова) Лидия Александровна

Мать ребёнка: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна

Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.10.2020
Сосновоборск, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Причина смерти: онкология

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