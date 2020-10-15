Додонов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1952
Дата смерти15.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
слесарь
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1975
Сын: Додонов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна
Рождение ребёнка
06.01.1978
Дочь: Калинина (Додонова) Лидия Александровна
Мать ребёнка: Додонова (Андреева) Мария Геннадьевна
Смерть
15.10.2020
Причина смерти: онкология