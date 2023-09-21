Вагиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагиз

Вагиз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гизатуллина) Фаима

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.