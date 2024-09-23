Рощина Мавра Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиС 1821 по 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1821 по 1825
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рощина Елена Васильева
Отец ребёнка: Рощин Василий Федоров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Рощина Арина Васильева
Отец ребёнка: Рощин Василий Федоров