Рощина Мавра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина Мавра Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

С 1821 по 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Василий Федоров

Никольское, Дмитровский район, Московская область
Смерть
С 1821 по 1825
Никольское, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рощина Елена Васильева

Отец ребёнка: Рощин Василий Федоров

Никольское, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Рощина Арина Васильева

Отец ребёнка: Рощин Василий Федоров

Никольское, Дмитровский район, Московская область

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