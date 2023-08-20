Настасья Иванова
Место рожденияд. Ставрово ???? Вотчина Михаила Обросимова сына Племянникова
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
д. Ставрово ???? Вотчина Михаила Обросимова сына Племянникова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Гаврило Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кирило Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Рождение ребёнка
1761
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреев
Смерть
Неизвестно