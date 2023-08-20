Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Иванова

Место рождения

д. Ставрово ???? Вотчина Михаила Обросимова сына Племянникова

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ставрово ???? Вотчина Михаила Обросимова сына Племянникова
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Андреев

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Михаил (Михайло) Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Гаврило Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кирило Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Андреев

Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
Зобищи, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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