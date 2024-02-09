Глушакова Алёна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1991
Рождение ребёнка
21.09.2011
Дочь: Якимова Маргарита Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.02.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глушаков Кирилл Анатольевич
Рождение ребёнка
03.12.2017
Сын: Глушаков Матвей Кириллович
Отец ребёнка: Глушаков Кирилл Анатольевич