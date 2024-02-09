Глушакова Алёна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушакова Алёна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1991

Отец: Каплёнков Игорь Васильевич

Мать: Каплёнкова Лада Валерьевна

Рождение ребёнка
21.09.2011

Дочь: Якимова Маргарита Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушаков Кирилл Анатольевич

Рождение ребёнка
03.12.2017

Сын: Глушаков Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Глушаков Кирилл Анатольевич

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